Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что у Владимира Зеленского нет политической воли для системной борьбы с коррупцией.
Об этом он рассказал в интервью французскому изданию «L’Express».
Глава фракции «Европейская солидарность» считает, что за время его президентского срока для антикоррупционной сферы сделали больше, чем за предыдущие 25 лет.
— К этому можно отнести, например, создание Антикоррупционного суда или национализацию ПриватБанка, который был театром масштабных мошенничеств, — подчеркнул Петр Порошенко.
Экс-глава государства добавил, что вместо того, чтобы приумножать реформы, сделанные раньше, Владимир Зеленский откатывает ключевые изменения.
— Сегодня ситуация ухудшилась: у Антикоррупционного бюро связаны руки. Президент не проявляет политической воли для борьбы с коррупцией. Мы видим шаг назад. Это ведет к росту недовольства граждан страны, — анализирует Петр Порошенко.
Бывший президент давал интервью до того, как стало известно, что США ввели санкции против олигарха Игоря Коломойского. По его вопросу он также высказался.
— Настал момент истины для Зеленского - или продолжение защиты своего бизнес-партнера, как это он делал на протяжении своей каденции, или Украина, — константировал Петр Порошенко.
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Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что у Владимира Зеленского нет политической воли для системной борьбы с коррупцией.
Об этом он рассказал в интервью французскому изданию «L’Express».
Глава фракции «Европейская солидарность» считает, что за время его президентского срока для антикоррупционной сферы сделали больше, чем за предыдущие 25 лет.
— К этому можно отнести, например, создание Антикоррупционного суда или национализацию ПриватБанка, который был театром масштабных мошенничеств, — подчеркнул Петр Порошенко.
Экс-глава государства добавил, что вместо того, чтобы приумножать реформы, сделанные раньше, Владимир Зеленский откатывает ключевые изменения.
— Сегодня ситуация ухудшилась: у Антикоррупционного бюро связаны руки. Президент не проявляет политической воли для борьбы с коррупцией. Мы видим шаг назад. Это ведет к росту недовольства граждан страны, — анализирует Петр Порошенко.
Бывший президент давал интервью до того, как стало известно, что США ввели санкции против олигарха Игоря Коломойского. По его вопросу он также высказался.
— Настал момент истины для Зеленского - или продолжение защиты своего бизнес-партнера, как это он делал на протяжении своей каденции, или Украина, — константировал Петр Порошенко.
Напомним, три кислородные концентраторы от пятого президента Украины и лидера партии «Европейская Солидарность» Петра Порошенко получит Черновицкая городская больница №1.