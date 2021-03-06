Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что у Владимира Зеленского нет политической воли для системной борьбы с коррупцией.

Об этом он рассказал в интервью французскому изданию «L’Express».

Глава фракции «Европейская солидарность» считает, что за время его президентского срока для антикоррупционной сферы сделали больше, чем за предыдущие 25 лет.

— К этому можно отнести, например, создание Антикоррупционного суда или национализацию ПриватБанка, который был театром масштабных мошенничеств, — подчеркнул Петр Порошенко.

Экс-глава государства добавил, что вместо того, чтобы приумножать реформы, сделанные раньше, Владимир Зеленский откатывает ключевые изменения.

— Сегодня ситуация ухудшилась: у Антикоррупционного бюро связаны руки. Президент не проявляет политической воли для борьбы с коррупцией. Мы видим шаг назад. Это ведет к росту недовольства граждан страны, — анализирует Петр Порошенко.

Бывший президент давал интервью до того, как стало известно, что США ввели санкции против олигарха Игоря Коломойского. По его вопросу он также высказался.

— Настал момент истины для Зеленского - или продолжение защиты своего бизнес-партнера, как это он делал на протяжении своей каденции, или Украина, — константировал Петр Порошенко.

Напомним, три кислородные концентраторы от пя того президента Украины и лидера партии «Европейская Солидарность» Петра Порошенко получит Черновицкая городская больница №1.