Действующий президент США Джозеф Байден подписал поставление о продлении санкций, наложенных на Иран.

Документ с подписью президента разместили на сайте Белого Дома.

Экономические ограничения продлили из-за того, что Иран продолжает нести непосредственную угрозу национальной безопасности США. В частности, в стране не остановили ядерную программу.

«‎Иранская кампания региональной агрессии, его поддержка террористических групп, а также злонамеренные действия Корпуса стражей исламской революции и его марионеток — продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов», — говорится в документе.

Поэтому санкции останутся в силе и после 15 марта 2021 года, когда истекает срок действия предыдущих.

Ранее НикВести сообщали, что Иран исключил возможность проведения неформальной встречи с США и европейскими государствами по возобновлению ядерного соглашения, настаивая на том, что Вашингтон должен сначала отменить свои односторонние санкции.