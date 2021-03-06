Действующий президент США Джозеф Байден подписал поставление о продлении санкций, наложенных на Иран.
Документ с подписью президента разместили на сайте Белого Дома.
Экономические ограничения продлили из-за того, что Иран продолжает нести непосредственную угрозу национальной безопасности США. В частности, в стране не остановили ядерную программу.
«Иранская кампания региональной агрессии, его поддержка террористических групп, а также злонамеренные действия Корпуса стражей исламской революции и его марионеток — продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов», — говорится в документе.
Поэтому санкции останутся в силе и после 15 марта 2021 года, когда истекает срок действия предыдущих.
Ранее НикВести сообщали, что Иран исключил возможность проведения неформальной встречи с США и европейскими государствами по возобновлению ядерного соглашения, настаивая на том, что Вашингтон должен сначала отменить свои односторонние санкции.
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Действующий президент США Джозеф Байден подписал поставление о продлении санкций, наложенных на Иран.
Документ с подписью президента разместили на сайте Белого Дома.
Экономические ограничения продлили из-за того, что Иран продолжает нести непосредственную угрозу национальной безопасности США. В частности, в стране не остановили ядерную программу.
«Иранская кампания региональной агрессии, его поддержка террористических групп, а также злонамеренные действия Корпуса стражей исламской революции и его марионеток — продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов», — говорится в документе.
Поэтому санкции останутся в силе и после 15 марта 2021 года, когда истекает срок действия предыдущих.
Ранее НикВести сообщали, что Иран исключил возможность проведения неформальной встречи с США и европейскими государствами по возобновлению ядерного соглашения, настаивая на том, что Вашингтон должен сначала отменить свои односторонние санкции.