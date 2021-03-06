«Новая Газета» получила данные полетов в Россию депутатов от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь». Рекордсменом стал нардеп Ренат Кузьмин, в прошлом он выполнял обязанности заместителя Генпрокурора при Януковиче — между Украиной и Москвой он курсировал 240 раз.

Расследование о перемещении депутатов Верховной Рады опубликованы на сайте издания.

Нардепом Ренат Кузьмин стал в 2019, хотя этому всячески препятствовал ЦИК, аппелируя к тому, что он не проживал на территории Украины больше пяти лет. Но тот указал, что зарегистрирован в Ялте — на территории Украины.

— В сентябре 2019-го, уже с депутатским мандатом, Кузьмин дважды, по старой памяти, слетал в Симферополь из Москвы. 9 марта 2020-го добирался из Минска в российскую столицу бизнес-джетом T7-BRG, а уже на следующий день спешил бортом T7-GEM из Москвы в Вильнюс. Вместе с Кузьминым, утверждает источник «Новой» в украинских спецслужбах, путешествовали коллеги по Раде — однопартийцы Тарас Козак и Александр Колтунович, нефтяной бизнесмен из Беларуси Николай Воробей, что в конце прошлого года попал под санкции ЕС, а также соучредитель охранной компании «Шторм» Андрей Мартынов, — сообщает автор материала Ольга Мурсалиева.

Журналисты «Новой Газеты» сумели выяснить, что формальный владелец заблокированных каналов Медведчука нардеп Тарас Козак летал в Россию и владеет российским загранпаспортом.

— Похожая история случилась однажды и с Тарасом Козаком, депутатом Рады, конфидентом Виктора Медведчука, номинальным собственником заблокированных теперь трех украинских телеканалов. 24 января 2020 года Тарас Романович летел из Ростова в Кишинев. Летел с документом номер 75ххххх85 (известен редакции полностью) что соответствует формату российского загранпаспорта. Легко сбиться со счета, сколько Козак вояжировал из Москвы в Симферополь и обратно начиная с 2016 года. Но нигде больше он не изменял украинскому паспорту — ни в полетах в Лондон, Болонью, Франкфурт-на-Майне, ни в Ниццу, Вену, Афины, Женеву, Белград, Стамбул или Дубай. Излишне повторять, что все его путешествия начинались в аэропортах Москвы и часто заканчивались там же. Случайные попутчики в салоны бизнес-джетов не попадали, — идет речь в публикации.

Тарас Козак сумел попасть и в Ростов. (первый пункт назначения беглого Януковича, — прим.) 27 сентября 2020 года он был в городе вместе с гражданской женой Натальей Лавренюк, которая также попала под санкции СНБО. На борту с ними был высокопоставленный российский чиновник.

— Именно в Ростов из Крыма 27 сентября прошлого года прилетела Наталья Лавренюк вместе с Тарасом Козаком, который, как известно, до депутатства сделал хорошую карьеру на украинской таможне. На борту бизнес-джета с ними оказалась другая респектабельная пара: заместитель начальника российской энергетической таможни Григорий Инночкин с женой, — выяснили журналисты.

«Новая газета» подала запросы нардепам—путешественникам, чтобы те объяснили свои регулярные отлучки в Российскую Федерацию и посещение Ростова. Тарас Козак и Ренат Кузьмин письма проигнорировали.

Ранее НикВести сообщали, что два комитета Верховной Рады рассмотрят вопрос блокировки телеканала «Первый независимый», который возглавил представитель медиагруппы нардепа «Оппозиционной платформы — За життя» Тараса Козака Павел Егорычев.