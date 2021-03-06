Временный премьер-министр Ливана Хасан Диаб предупредил, что страна быстро движется к хаосу, и призвал политиков отложить разногласия и сформировать новое правительство, которое сможет привлечь отчаянно необходимую иностранную помощь.

Об этом сообщает Bloomberg.

Хасан Диаб пригрозил приостановить свои обязанности, если это ускорит формирование нового кабинета министров. Он выступил с кратким обращением к нации, поскольку валюта Ливана продолжала стремительно падать по отношению к доллару, впервые в своей истории торгуясь на черном рынке по 10 500 ливанских фунтов за доллар. Разъяренные протестующие блокировали улицы и шоссе по всей стране горящими шинами в течение нескольких дней, пока фунт лете до рекордно низких отметок.

Обвал местной валюты привел к резкому росту цен, а также к задержкам с доставкой топлива, что привело к более длительным отключениям электроэнергии по всей стране, в некоторых районах продолжительностью более 12 часов в день.

Небольшие группы ливанцев снова блокировали дороги в нескольких районах 5 марта, поджигая покрышки и мебель.

— Доллар стоит 10 500 фунтов, и у каждого на шее четверо или пятеро детей, включая родителей. Им (коррумпированным политикам) нужно нас кормить, — воскликнул один из протестующих.

Другой протестующий, назвавшийся только своим именем, Али, сказал, что он разочарован тем, что другие ливанцы все еще сидят дома.

— Где ливанский народ? Доллар сейчас составляет 10 500 фунтов, и он достигнет 15 или 20 тысяч. Почему мы дома? Мы должны спуститься!, — кинул он клич.

Ливан также отчаянно нуждался в иностранной валюте, но международные доноры заявили, что они помогут стране финансово только в том случае, если будут проведены серьезные реформы для борьбы с широко распространенной коррупцией, которая поставила страну на грань банкротства.

— Чего вы ждете, большего развала? Больше страданий? Хаос?, — воопрошает остальных политиков премьер-министр государства.

Ранее НикВести сообщали, в столице Ливана третий день идут протесты против локдауна и комендантского часа, который власти ввели для сдерживания коронавируса. В первый же день протесты переросли в стычки с полицией, а уже 26 января на улицы вывели военных.