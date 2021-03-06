Самая восточная из скандинавских стран отложит муниципальные выборы, которые должны пройти в следующем месяце, до середины июня из-за роста числа случаев инфицированных COVID-19.

Об этом передает Reuters.

Муниципальные выборы, намеченные на 18 апреля, теперь состоятся 13 июня, заявила министр юстиции Анна-Майя Хенрикссон, предупредив, что легитимность голосования может быть поставлена под угрозу, если слишком много людей останется дома вместо того, чтобы проголосовать.

— Риск провала выборов слишком велик, — сказала она на пресс-конференции.

Девять из 10 партий, находящихся в настоящее время в финском парламенте, высказались за перенос местных выборов

На сегодняшний день в Финляндии зарегистрировано 61 552 случая коронавируса, 767 смертей и в настоящее время госпитализировано 239 человек.

Напомним, шведское правительство разработало меры, которые вступят в силу в случае обострения ситуации с пандемией коронавируса в стране. Мероприятия соответствуют новому закону, который расширил полномочия правительства в борьбе с пандемией коронавируса.