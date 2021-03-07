Депутаты от ВО «Свобода» большинством поддержали немедленное прекращение полномочий Романа Любицкого в Львовском райсовете. Его также исключили из партии после того, как он интегрировал канал «Перший Незалежний» в медиаимперию Виктора Медведчука.

Об написало в Facebook Львовское отделение ВО «Свобода».

Полномочия Романа Любицкого, как депутата, прекратили досрочно после его сделки с олигархом Виктором Медведчуком.

— На пленарном заседании в пятницу, 5 марта, Львовский районный совет проголосовал за досрочное прекращение полномочий депутата Романа Любицкого, избранного от ВО «Свобода». Ранее Роман Любицкий был исключен из рядов объединения, — указано в заявлении политсилы.

Ранее НикВести сообщали, что в эфир вышел телеканал «Перший незалежний», на котором теперь работаю сотрудники заблокированных СНБО каналов нардепа Тараса Козака «112 Украина», NewsOne и ZIK.