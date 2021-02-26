В эфир вышел телеканал «Перший незалежний», на котором теперь работаю сотрудники заблокированных СНБО каналов нардепа Тараса Козака «112 Украина», NewsOne и ZIK.

Об этом свидетельствует трансляция канала.

Отметим, что «Перший незалежний» не является новым телеканалом. Его у львовян купили работники заблокированных каналов.

Как писало hromadske, 24 февраля изменился владелец канала. Им стало общество с ограниченной ответственностью «Медиахолдинг новости». Компанию 18 февраля зарегистрировали 100 работников «каналов Медведчука».

Именно о нем недавно говорил министр культуры Александр Ткаченко, отметив, что «Медведчук и Ко ищут юридические способы, чтобы снова запустить трансляцию кремлевской пропаганды в наше информационное пространство».

Согласно Единому государственному реестру, размер взноса в уставный фонд канала составил 375 тысяч гривен, хотя уставный капитал «Медиахолдинг новости» — 100 гривен.

Напомним, 2 февраля, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел персональные санкции против депутата «Опозиционной платформы «За жизнь» Тараса Козака, который является владельцем телеканалов «112 Украина», NewsOne и Zik.

Также под санкции попали следующие юридические лица, причастные к осуществлению телевещания вышеуказанных телеканалов: «Ариадна ТВ», «НОВЫЙ ФОРМАТ ТВ», «ТВ ВЫБОР», «Телерадиокомпания «112-ТВ», «ЛИДЕР ТВ», «Партнер ТВ», «НОВОСТИ 24 ЧАСА», «Новые коммуникации».

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель введение санкций в отношении нардепа Тараса Козака связано с его сотрудничеством с врагом на оккупированных территориях, а в отношении телеканалов кума Путина Виктора Медведчука — с тем, что они финансируются из России.

Фракция «Оппозиционная платформа – За жизнь» заявила, что инициирует импичмент Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

49% опрошенных украинцев поддерживают санкции в отношении телеканалов ZIK, NewsOne и «112 Украина», которые принадлежат народному депутату от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тарасу Козаку. В то же время 41% не поддерживает санкции.