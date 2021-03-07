В Украине зафиксировано уже более 1,401 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост за 6 марта, - более 7 000, что меньше уже вторые сутки. Количество госпитализированных за сутки - более 3,9 тысячи.
Об этом говорится в публикации министра здравоохранения Украины Максима Степанова в Facebook.
— 7167 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 07 марта 2021 года. В частности, заболели 466 детей и 172 медработники, - написал Максим Степанов.
За все время пандемии в Украине
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (747), Львовской (601), Винницкой (587), Ивано-Франковской (543) и Закарпатской (503) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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В Украине зафиксировано уже более 1,401 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост за 6 марта, - более 7 000, что меньше уже вторые сутки. Количество госпитализированных за сутки - более 3,9 тысячи.
Об этом говорится в публикации министра здравоохранения Украины Максима Степанова в Facebook.
— 7167 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 07 марта 2021 года. В частности, заболели 466 детей и 172 медработники, - написал Максим Степанов.
За все время пандемии в Украине
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (747), Львовской (601), Винницкой (587), Ивано-Франковской (543) и Закарпатской (503) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.