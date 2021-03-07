В Украине зафиксировано уже более 1,401 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост за 6 марта, - более 7 000, что меньше уже вторые сутки. Количество госпитализированных за сутки - более 3,9 тысячи.

Об этом говорится в публикации министра здравоохранения Украины Максима Степанова в Facebook.

— 7167 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 07 марта 2021 года. В частности, заболели 466 детей и 172 медработники, - написал Максим Степанов.

госпитализированы — 3956 человек;

летальных случаев — 103;

выздоровели — 2147 человек;

осуществлено тестирований за сутки — 46 304 (в том числе методом ПЦР — 24868, методом ИФА — 3927, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 17509).

За все время пандемии в Украине

заболело — 1401228 человек;

выздоровели — 1196520 человек;

летальных исходов — 27 022;

проведения ПЦР-тестов — 7126226.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (747), Львовской (601), Винницкой (587), Ивано-Франковской (543) и Закарпатской (503) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев — 432 случая;

Винницкая область — 587 случаев;

Волынская область — 129 случаев;

Днепропетровская область — 362 случая;

Донецкая область — 217 случаев;

Житомирская область — 747 случаев;

Закарпатская область — 503 случая;

Запорожская область — 82 случая;

Ивано-Франковская область — 543 случая;

Киевская область — 366 случаев;

Кировоградская область — 46 случаев;

Луганская область — 18 случаев;

Львовская область — 601 случай;

Николаевская область — 184 случая;

Одесская область — 356 случаев;

Полтавская область — 120 случаев;

Ровенская область — 89 случаев;

Сумская область — 127 случаев;

Тернопольская область — 256 случаев;

Харьковская область — 362 случая;

Херсонская область — 35 случаев;

Хмельницкая область — 361 случай;

Черкасская область — 94 случая;

Черновицкая область — 441 случай;

Черниговская область — 109 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.