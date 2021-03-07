По мере приближения выхода первой части фильма международного проекта журналистов-расследователей Bellingcat о провале операции по задержанию группы "вагнеровцев", воевавших и совершавших преступления в Донбассе, на Банковой все чаще сдают нервы. Наши собеседники, комментируя форменную истерику, наблюдаемую у Владимира Зеленского и его ближайших соратников, свидетельствуют: «Второй этаж испугался и передает нервные импульсы на четвертый».

Об этом идет речь в статье издания Зеркало недели, передает Цензор.НЕТ.

Автор материала напоминает, что СБУ и ГУР МО совместно с американцами готовили операцию больше года. Однако на финальном этапе она была сорвана: «вагнеровцев» в конце июля прошлого года задержали на территории Беларуси местные спецслужбы, после чего наемников передали России. Многочисленные публикации в СМИ по поводу срыва операции высказывали подозрения в отношении лиц, входящих в окружение Зеленского и присутствовавших 24 июля 2020 года на совещании у президента, где докладывали руководители украинских спецслужб. Среди присутствовавших — глава ОП Андрей Ермак и первый замсекретаря СНБО, глава комитета по разведке Руслан Демченко.

Изначально на Банковой отрицали проведение такой операции. Теперь же президента и его окружение волнует, как они будут выглядеть в фильме-расследовании Bellingcat, в каком свете будет представлена их роль.

О панике, охватившей офис президента в ожидании премьеры, свидетельствует не только история с Василием Бурбой, возглавлявшим ГУР МО в 2016–2020 годах. Пригрозив уголовным преследованием за разглашение государственной тайны, если тот будет сотрудничать с Bellingcat, и одновременно поманив должностью посла в Австралии — если откажется, Бурбу в феврале показательно выселили с госдачи в Конча-Заспе. Кстати, госдача была пожалована ему Петром Порошенко за спецоперацию против одного из агентов влияния России в украинских СМИ, после которой тот вынужден был покинуть Украину.

При этом, как сообщают источники ZN.UA на Банковой, сам Бурба до недавнего времени торговался с ОП, претендуя на должность главы НАБУ и уверяя, что американцы его поддержат. В трудоустройстве «демчине от ГУР» у Зеленского отказали. В ОП на шантаж не пошли, но тревога осталась. О чем свидетельствует не только личный звонок Андрея Ермака автору фильма Христо Грозеву, с которым, как пишет главный редактор «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов, глава ОП "обсуждал, как можно объяснить свою позицию, узнать, что будет в фильме».

Стремясь не допустить выход фильма, офис президента попытался использовать оказию и привлечь к решению вопроса… британскую разведку.

По информации ZN.UA, в конце февраля Украину посетил заместитель главы МИ-6 Ли Лоуренс. Визит западного разведчика такого ранга в нашу страну — событие неординарное. Но на Банковой своеобразно воспользовались приездом высокопоставленного сотрудника британской разведки.

Во время встречи на «острове» (штаб-квартира ГУР МО) руководитель военной разведки Кирилл Буданов и замглавы ОП Роман Машовец пытались убедить Ли Лоуренса, чтобы МИ-6 повлияла на Bellingcat ("ведь это же связанная с вами структура") и не допустила выхода фильма. Но этого Банковой показалось мало. Через день высокопоставленному британскому разведчику, на этот раз в компании с приглашенным на встречу послом Великобритании в Украине Мелиндой Симмонс, пришлось во второй раз выслушивать от Буданова и Машовца настоятельные просьбы Банковой.

В ответ британцы якобы сказали следующее: ребята, извините, ничего не можем сделать, это массмедиа, а у нас свобода слова.

После того как ZN.UA стала известна эта информация, редакция отправила в посольство Великобритании в Украине запрос, в котором попросила ответить на следующие вопросы:

1. Обсуждался ли во время упомянутых встреч вопрос о расследовании, которое проводит Bellingcat в отношении провала операции украинских и иностранных спецслужб по задержанию группы «вагнеровцев»?

2. Просили ли господа Буданов и Машовец посла Великобритании в Украине и высокопоставленного представителя МИ-6, чтобы власти Соединенного Королевства использовали свои рычаги влияния на Bellingcat и остановили расследование и съемки фильма?

ZN.UA получило оперативный и дипломатичный, но вполне ясный ответ пресс-службы посольства Великобритании в Украине: «Мы не комментируем вопросы, связанные с работой спецслужб. Мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть информацию, о которой вы спросили».

Тем не менее, факт встречи подтвердили ZN.UA несколько независимых друг от друга источников. Как и поднятую украинской стороной тему расследования Bellingcat.

«Эта история словно списана со страниц плохого шпионского триллера. Она демонстрирует отсутствие понимания Зе!командой работы западных институций, примитивность восприятия Банковой и руководителями украинских спецслужб работы массмедиа в целом и журналистов-расследователей в частности, да и вообще топорность усилий по предотвращению выхода фильма-расследования. Что хуже, подобный разговор эмиссаров Банковой с представителями правительства Ее Величества подрывает доверие к руководству Украины и украинским спецслужбам со стороны Запада. Провал операции по поимке «вагнеровцев» — это история не только о возможном «кроте», — ведь ни одно государство не застраховано от появления шпиона в высших эшелонах власти», - подчеркивает издание.

Отмечается также, что это также история об отсутствии у Зеленского готовности расследовать провал операции и адекватно реагировать на наличие потенциального предателя в своем окружении. Поняли ли Буданов и Машовец, что именно такой сигнал они фактически передали британцам?

Нежелание проводить полноценное расследование дискредитирует украинское государство и его руководство в глазах как украинцев, так и западных партнеров Украины. Что, в общем-то, вполне соответствует интересам Кремля.

«Что мешало Владимиру Зеленскому сразу же, при появлении первой информации о вероятном "кроте" в его окружении, инициировать экстренное заседание СНБО и проведение совместного расследования ГБР и СБУ, отстранить на время проверки Ермака, Демченко и других участников совещания у президента 24 июля 2020 года, а после огласить результаты расследования? Не сделав этого своевременно, Зеленский упустил время, когда малой кровью мог решить проблему, и усугубил ситуацию», - задается вопросом автор.

В последние недели Зеленский предпринял ряд действий против пророссийских групп влияния в Украине. Но вводя санкции против Медведчука, Козака и Марченко, президент предпочитает не замечать в своей команде людей с сомнительной репутацией, продолжающих пользоваться его доверием. Руслан Демченко все так же вхож к президенту. Он — главный интерпретатор всех данных, поступающих по линии спецслужб. Да и Андрей Ермак до сих пор занимает должность главы ОП и на сегодняшний день сохраняет статус самого влиятельного человека в окружении президента.

Впрочем, в среду и.о. директора ГБР Алексей Сухачев во время отчета в Верховной Раде сообщил, что дело о срыве операции по «вагнеровцам» активно расследуется, допрашивается ряд лиц, в том числе глава ОП Андрей Ермак. «Не надо манипулировать на указанном уголовном производстве, следствие продолжается, и в ближайшее время мы дадим результат», — заявил Сухачев. Но хотелось бы, чтобы расследование было непредвзятым.

«Ведь сам президент должен быть заинтересован в объективном расследовании данного провала....Те же, кого СМИ подозревают в «сливе» операции, не просто входят в окружение президента: они создают ему комфортную атмосферу и формируют его взгляд на происходящее. В том числе и по делу «вагнеровцев», и по расследованию, проводимому Bellingcat. Таким образом круг замыкается, а Зеленский не предпринимает действий, чтобы его разорвать. При этом Зеленский, как свидетельствуют источники, весьма нервничает из-за того, что до сих пор так и не состоялся его телефонный разговор с Джо Байденом. А Ермак переживает по той причине, что американцы по-прежнему не видят в нем человека, через которого можно доносить важные месседжи до президента. Но ведь когда в нынешней американской администрации думают о Ермаке, они помнят не только о Джулиани, но и о «вагнеровцах». И этого они так скоро не забудут», - следует из материала.

В ситуации, если Bellingcat, имеющий на Западе репутацию авторитетного проекта журналистов-расследователей, обнаружит «слив» информации в операции по задержанию «вагнеровцев», а Зеленский в ответ ничего не предпримет, то по его репутации будет нанесен серьезный удар. Появление первой части фильма-расследования Bellingcat, возможно, подтолкнет Зеленского к принятию необходимых для национальной безопасности (да и для него лично) кадровых решений. В противном случае доверие лидеров западных государств к Владимиру Зеленскому основательно пошатнется.

Ранее сообщалось, что Василий Бурба, возглавлявший Главное управление разведки Минобороны в 2016-2020 годах, торговался с Офисом Президента из-за имеющихся у него данных о сорванной операции с задержанием «вагнеровцев».