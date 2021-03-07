Василий Бурба, возглавлявший Главное управление разведки Минобороны в 2016-2020 годах, торговался с Офисом Президента из-за имеющихся у него данных о сорванной операции с задержанием «вагнеровцев».

Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на собственные источники, пишет Цензор.НЕТ.

«О панике, охватившей офис президента в ожидании премьеры, свидетельствует не только история с Василием Бурбой, возглавлявшим ГУР МО в 2016-2020 годах. Пригрозив уголовным преследованием за разглашение государственной тайны, если тот будет сотрудничать с Bellingcat, и одновременно поманив должностью посла в Австралии - если откажется, Бурбу в феврале показательно выселили с госдачи в Конча-Заспе» - отмечается в материале Владимира Кравченко.

Указанную госдачу руководителю ГУР МО предоставил пятый президент Петром Порошенко «за спецоперацию против одного из агентов влияния России в украинских СМИ, после которой тот вынужден был покинуть Украину».

«При этом, как сообщают источники ZN.UA на Банковой, сам Бурба до недавнего времени торговался с ОП, претендуя на должность главы НАБУ и уверяя, что американцы его поддержат. В трудоустройстве «демчине от ГУР» у Зеленского отказали. В ОП на шантаж не пошли, но тревога осталась», - уверен журналист.

Ночью 29 июля 2020 в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе «Миротворца» как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемниковесть бывшие боевики его «батальона».

14 августа 2020 Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

В конце декабря стало известно, что Bellingcat снимает фильм о провале спецоперации по захвату боевиков ЧВК Вагнера после совещания в Офисе Президента.

По словам руководителя организации Христо Грозева, расследователи нашли доказательства существования спецоперации, которую разработало ГУР Минобороны совместно с сотрудниками СБУ. Первую часть расследования хотят выпустить в I квартале 2021 года.

В феврале 2021 года и.о. директора Государственного бюро расследований Алексей Сухачев заявил, что дело о срыве операции по вагнеровцам активно расследуется, допрашиваются ряд лиц, в том числе, глава Офиса президента Андрей Ермак.