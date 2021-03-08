Пятый президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко поздравил украинок с Международным женским днем.

Его поздравление опубликовали на официальном сайте политсилы.

— Современная женщина — это не только мать и хранительница, но и спасительница и защитница. Современная женщина — законодательница не только в моде, но и в политике и общественной жизни. Современная женщина не нуждается в снисхождении и превосходстве, а всегда достойна уважения и восхищения. Современная женщина — это как о разуме, так и об устойчивости и силе. Спасибо каждой украинке, которая лечит, спасает, защищает, учит и ежедневно делает Украину лучше. Горжусь вами! — цитирует слова Петра Порошенко пресс-служба «ЕС».