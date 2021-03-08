Чиновники мэрии Николаева записали видеопоздравление с Международным женским днем, которое назвали признанием в любви.

В частности, поздравили жительниц Николаева мэр Александр Сенкевич, секретарь горсовета Дмитрий Фалько, управляющий делами исполкома Андрей Волков и заместители городского головы — Виталий Луков, Анатолий Петров и Юрий Андриенко.

«Наши милые, любимые, всегда очаровательные и неповторимые. От всего сердца поздравляем вас с праздником весны — Международным женским днем. Сегодня для вас наше признание в любви. Девочки, жены, мамы, все самое ценное, что есть в нашей жизни, связано с вами. Вы вдохновляете, окрыляете, даете сил для свершений. Хрупкие, нежные и в то же время невероятно сильные, способные на все. Мы иногда даже удивляемся, как вам это удается. В чем-то сомневаться, однако все равно идти вперед, преодолевать свои страхи и в итоге побеждать. Признаемся. Все, что мы делаем — для вас. Наши победы также посвящаем вам, благодарим и безгранично ценим. Поздравляем с праздником, каждая женщина прекрасна и уникальна по-своему, поэтому оставайтесь собой, следуйте за своим сердцем и достигайте успеха на выбранном пути. А мы всегда готовы вас поддержать. Пускай осуществятся все ваши желания», — отметили чиновники, завершив свое поздравление воздушным поцелуем.