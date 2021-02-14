В Николаеве студенты Международного классического университета имени Пилипа Орлика поздравили жителей города с Днем святого Валентина, подготовив праздничный видеоролик.

Соответствующее видео опубликовано на официальном канале МКУ имени Пилипа Орлика в YouTube.

Видеоролик создали сами студенты под руководством преподавателей культурного центра университета.

— Никогда не прекращайте творить идеальные взаимоотношения, полные невероятного доверия. Поздравляем с праздником всех влюбленных. Каждую секунду тратьте только на проявление светлых чувств и берегите свое, - пожелали в университете.