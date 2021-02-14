В Николаеве студенты Международного классического университета имени Пилипа Орлика поздравили жителей города с Днем святого Валентина, подготовив праздничный видеоролик.
Соответствующее видео опубликовано на официальном канале МКУ имени Пилипа Орлика в YouTube.
Видеоролик создали сами студенты под руководством преподавателей культурного центра университета.
— Никогда не прекращайте творить идеальные взаимоотношения, полные невероятного доверия. Поздравляем с праздником всех влюбленных. Каждую секунду тратьте только на проявление светлых чувств и берегите свое, - пожелали в университете.
Напомним, ранее в центре Николаева ко Дню святого Валентина открыли выставку фиалок и кактусов. Ещё одну специальную выставку ко Дню влюбленных в Николаевском русдраме организовал благотворительный фонд «Индиго».
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В Николаеве студенты Международного классического университета имени Пилипа Орлика поздравили жителей города с Днем святого Валентина, подготовив праздничный видеоролик.
Соответствующее видео опубликовано на официальном канале МКУ имени Пилипа Орлика в YouTube.
Видеоролик создали сами студенты под руководством преподавателей культурного центра университета.
— Никогда не прекращайте творить идеальные взаимоотношения, полные невероятного доверия. Поздравляем с праздником всех влюбленных. Каждую секунду тратьте только на проявление светлых чувств и берегите свое, - пожелали в университете.
Напомним, ранее в центре Николаева ко Дню святого Валентина открыли выставку фиалок и кактусов. Ещё одну специальную выставку ко Дню влюбленных в Николаевском русдраме организовал благотворительный фонд «Индиго».
|
Право на город: как жителям стать горожанамиНиколай Капацына
|
Аби не було «Николаевской народной республики», Євтушенко – хіба проблема лише у грубості? Зеленський – лютий націоналістСтанислав Мартиросов
|
Пострадавшие на службе Закону – или «Украли на двести, да и разделили вместе» (народ.)Александр Жолобецкий