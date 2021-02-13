Специальную выставку ко Дню влюбленных организовал благотворительный фонд «Индиго». На мероприятии презентовали 27 работ семерых фотографов из Николаева.

Об этом шла речь в программе «‎Об'єктив» на телеканале НИС-ТВ.

Площадкой для экспозиции стало голубое фойе русдрама. Директор театра подчеркнул, что у современных театров многообразная роль, они показывают зрителям не только сценическое искусство, но и превращаются в культурные центры.

— Это объединение полифункциональности искусств, потому что зритель, который приходит в театр, получает не только культурный досуг, но и художественную, эстетическую выставку картин. Это уже пользуется спросом, мы знаем, что к нам приезжают много людей, - рассуждает об успехах нового формата Артем Свистун, директор Русдрама.

Представительница благотворительного фонда Ольга Криницкая уточнила, что в выставке взяли участия фотографы разного уровня.

— Это и Национальное сообщество фотохудожников Украины, и аматоры, и новички, - сказала Ольга Криницкая.

Главным критерием отбора работ стало разнообразие сюжетов. Выставка получила название «Я вижу любовь». Для афиши выбрали снимок известного фотографа Владиславы Поседай.

— Фотография отбирала из большего списка моих работ Ольга Криницкая, организатор этой выставки. И она взяла на афишу прекрасную фотографию, где изображены люди в машине Победа. Это была первая фотография из тематической серии. Она первая попала на афишу, что очень символично. Я хотела передать зрителям в своих работах страсть, увлечение, приключение и теплоту души, - объясняет Владислава Поседай.

Напомним, в селе Подгорное проживают 2,5 тысячи жителей, после реформы децентрализации оно стало пригородом Первомайска.