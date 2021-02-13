В селе проживают 2,5 тысячи жителей, после реформы децентрализации оно стало пригородом Первомайска.

Об этом шла речь в программе «‎Об'єктив» на телеканале НИС-ТВ.

Экс-голова села Галина Кубрицкая нововведения приняла, однако утверждает, что перед проведением реформы нужно было проконсультироваться с местными жителями.

— Прежде чем делать децентрализацию, нужно было выучить очень детально вопрос и конечно сверху нужно было изучать вопрос, нужно было учитывать мнение людей. Нужно было все это соизмерять, но на сегодняшний день уже есть свершившийся факт, мы не можем останавливаться — мы люди, мы хотим жить и хотим жить конечно лучше, - подчеркивает Галина Кубрицкая.

Коммунальное предприятие в Подгорном занимается снабжением водой, отводкой воды, вывозом мусора и обслуживанием жилых домов. В данный момент «коммунальщики» проходят период адаптации к новым условиям.

— Да, знакомимся с новыми людьми. Находим общий язык. Мы уже ездим в город. В случае чего будем «‎стучаться» там, просить помощи там. Пока все хорошо. Нас слышат и не покидают, - отмечает Ольга Клочко, директор коммунального предприятия.

Директор коммунального предприятия считает, что в основу глубоких преобразований должно лечь уважительное отношение друг к другу и желание выслушать другие идеи, чтобы достичь продуктивного сотрудничества.

— Отношения людей к работникам, к дворникам, к обслуживающему персоналу должны прийти к взаимопониманию, - добавляет она.

Ранее НикВести сообщали, что 11 февраля прошел первый этап Николаевского областного чемпионата по шахматам.