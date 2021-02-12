11 февраля прошел первый этап Николаевского областного чемпионата по шахматам.

Об этом шла речь в программе «‎Об'єктив» на телеканале НИС-ТВ.

18 сильнейших спортсменов разыграли между собой титул чемпиона области и призовой фонд в 20 тысяч гривен. Обычно на турнир регистрировалась сотня спортсменов, но в этот раз ограничились двумя десятками из-за пандемии. Чемпионат прошел по швейцарской системе: 1 тур - 1 партия, сильнейшие соревновались с сильнейшими. За победу выдавали балл, за ничью половину балла, а за поражение ноль очков.

— У нас собралось минимальное количество спорстменов: 18 участников, но состав турнира очень сильный, играет гроссмейстер, шесть мастеров спорта Украины и кандидаты в мастера спорта. То есть состав очень сильный. И борьба идет бескомпромиссная, - подчеркнул Руслан Хамзин, главный судья турнира.

Среди участников были и одаренные дети. Экзамен на 1 разряд сдавал 11-летний шахматист Назир Мухаммед.

— Сложно очень, я единственный перворазрядник. Все очень сильные. Конечно, хотелось бы 10 место. Я надеюсь занять 15 место, - отмечает школьник.

Среди участников был и президент областной федерации шахмат Дмитрий Горощенко. Он оказался загружен организационной деятельностью, поэтому играл для интересного процесса, а не гнался за достижениями.

— Любому спорстмену хочется завоевывать хорошие места и медали. Но все таки я не ставлю перед собой спортивных задач, потому что понимаю, что, когда ты работаешь целый день, то вечером сыграть партию это как хобби. Если удается провести партию на хорошем уровне, то конечно ты доволен собой. Если шахматные неудачи и зевки, то надо анализировать и работать над собой. Я вне зависимости от конечного результата получаю огромное удовольствие от проведения времени за доской, - объясняет свое увлечение Дмитрий Горощенко.

Окончательный фаворит соревнования определится 13 февраля.

Ранее НикВести сообщали, что с 30 января по 1 февраля в Николаеве проходил Чемпионат Украины по фехтованию на рапирах среди юниоров. Наши спортсмены завоевали призовые места в личных и командных соревнованиях.