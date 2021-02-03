С 30 января по 1 февраля в Николаеве проходил Чемпионат Украины по фехтованию на рапирах среди юниоров. Наши спортсмены завоевали призовые места в личных и командных соревнованиях.

Об этом сообщает физкультурно-спортивное общества «Динамо».

В индивидуальных соревнованиях 1 место заняла Алина Полозюк, 3 место — Артем Трушляк.

Команда девушек, в которую вошли Наталья Коваль, Алина Полозюк, Николетта Корлат, Мария Сизарева, стала серебряным призером чемпионата.

Команда юношей — Даниил Ткач, Никита Малиновский, Максим Коржовый, Михаил Гурин — заняла первое место Чемпионата.

Вторая команда николаевских динамовцев — Елизар Дырда, Артем Коржовый, Владислав Китаев, Максим Ковалев — стала бронзовым призером.

Напомним, 11 николаевских спортсменов вошли в список кандидатов для участия в Олимпийских играх в 2021 году.