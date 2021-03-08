Экс-генпрокурор Руслан Рябошапка считает, что подозрение Петру Порошенко, которое подписала генпрокурор Ирина Венедиктова, является необоснованным.

Об этом он заявил в эфире программы «Рандеву» Янины Соколовой на 5 канале.

— У меня нет никаких симпатий к Порошенко. Но я не подписал подозрение против него, которое было необоснованным. Венедиктова лояльна к Зеленскому и не умеет говорить «нет», — дела против Порошенко это подтверждают, — подчеркнул бывший глава Генпрокуратуры.

Во время интервью Руслан Рябошапка в то же время выступил с критикой в адрес Петра Порошенко с чисто политических позиций, и вспомнил, как, по его мнению, по указанию Порошенко в свое время против него открывалось производство за незаконное обогащение, которое, впрочем, было закрыто уже через неделю.

В июне 2020 года, когда Генеральную прокуратуру уже возглавляла Ирина Венедиктова, Петру Порошенко пытались вручить подозрение по делу о назначении заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочки.

Бывший генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявлял, что проект подозрения относительно 5-го президента Петра Порошенко, который ему предлагало подписать Государственное бюро расследований, это юридический треш.