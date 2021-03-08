Николаевский городской голова Александр Сенкевич сообщил, что в городском бюджете нет денег на погашение долга «Николаевоблтеплоэнерго» перед «Николаевгазом».

Об этом он сказал в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

— Ответ один. Нет в сусеках каких-то спрятанных денег. Более того, мы общались по этому поводу с коллегами из Ассоциации городов Украины. В подобной ситуации оказались все большие города, в которых есть централизованные поставщики тепловой энергии. В чем дело — в том, что сегодня у них действует тариф, который не предусматривает транспортировку газа, за который у них уже складываются долги перед «Николаевгазом». Поэтому они находят у себя (средства, — прим.) из инвестиционной программы, не ремонтируя трубы, не создавая какие-то проблемы у себя на предприятии, частично гасят долги. Но, в любом случае, этого недостаточно для того, чтобы полностью рассчитаться, — отметил Александр Сенкевич.

Ведущий программы Виталий Мехеда отметил, что цифры, которые называет облтеплоэнерго пугают его как обычного жителям города. Мэр отметил, что его тоже они пугают и, возможно, все-таки удастся найти какие-то деньги в горбюджете.

— Меня тоже они пугают. Но мы надеемся, что сейчас, работая с бюджетом, мы будем находить какие-то деньги, депутатам будем давать информацию, чтобы они принимали решение. Но опять же — нет бюджета какого-то не распределенного или «подушки», — резюмировал городской голова.

Ранее коммунальное предприятие «Николаевоблтеплоэнерго» попросило у городского совета выделить 23 миллиона гривен, которые необходимы, чтобы покрыть долги предприятия перед «Николаевгазом» за транспортировку газа в прошлом году.