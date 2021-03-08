Британский уличный художник Бэнкси выставит на продажу на аукцион Christie’s одну из своих работ, посвященную пандемии коронавируса: на ней ребенок играет медсестрой в образе супергероя, тогда как персонажи комиксов лежат в мусорном ведре.
Об этом сообщает hromadske.
Работу под названием Game Changer («Изменение правил игры», «Переломный момент») Бэнкси представил в мае 2020 года в больнице Саутгемптона, английское графство Гэмпшир. Ее художник посвятил врачам, которые борются с эпидемией коронавируса.
Тогда же Бэнкси оставил работникам больницы записку.
«Спасибо за все, что вы делаете. Надеюсь, что эта работа немножко осветит место, даже если оно будет только черно-белым», — говорится в послании.
Полотно размером метр на метр с 8 по 15 марта будет экспонироваться в офисе Christie’s в Лондоне, а 23 марта будет продано на аукционе. Стартовая цена работы — 2,5-3,5 миллиона фунтов стерлингов (96-134,5 миллиона гривен).
Полученные в результате продажи картины на аукционе средства Бэнкси передаст Национальной службе здравоохранения Великобритании. При этом копия «Изменения правил игры» останется в больнице Саутгемптона.
«Эта работа отдает дань силе и устойчивости тех, кто проявил настоящие лидерские качества во время пандемии — работников нашей службы здравоохранения», — говорит представительница Christie’s Кэтрин Арнольд.
Ранее художник Бэнкси подтвердил, что новое граффити на стене известной Редингской тюрьмы на юге Англии, создал он.
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Британский уличный художник Бэнкси выставит на продажу на аукцион Christie’s одну из своих работ, посвященную пандемии коронавируса: на ней ребенок играет медсестрой в образе супергероя, тогда как персонажи комиксов лежат в мусорном ведре.
Об этом сообщает hromadske.
Работу под названием Game Changer («Изменение правил игры», «Переломный момент») Бэнкси представил в мае 2020 года в больнице Саутгемптона, английское графство Гэмпшир. Ее художник посвятил врачам, которые борются с эпидемией коронавируса.
Тогда же Бэнкси оставил работникам больницы записку.
«Спасибо за все, что вы делаете. Надеюсь, что эта работа немножко осветит место, даже если оно будет только черно-белым», — говорится в послании.
Полотно размером метр на метр с 8 по 15 марта будет экспонироваться в офисе Christie’s в Лондоне, а 23 марта будет продано на аукционе. Стартовая цена работы — 2,5-3,5 миллиона фунтов стерлингов (96-134,5 миллиона гривен).
Полученные в результате продажи картины на аукционе средства Бэнкси передаст Национальной службе здравоохранения Великобритании. При этом копия «Изменения правил игры» останется в больнице Саутгемптона.
«Эта работа отдает дань силе и устойчивости тех, кто проявил настоящие лидерские качества во время пандемии — работников нашей службы здравоохранения», — говорит представительница Christie’s Кэтрин Арнольд.
Ранее художник Бэнкси подтвердил, что новое граффити на стене известной Редингской тюрьмы на юге Англии, создал он.