В Форосском парке, который считается одним из самых красивых и известных в Крыму, оккупанты уничтожают вековые деревья и ведут застройку, местные жители безуспешно пытаются этому помешать.

Об этом пишет «Крым.Реалии».

На территории парка растут более 200 видов деревьев и кустарников из разных уголков мира, некоторым из них — более ста лет.

Захватчики же решили часть парка в Форосе застроить, поэтому вырезают и выкапывают десятки редких, экзотических и краснокнижных деревьев.

В оккупационном «министерстве экологии Крыма» возмущенным местным жителям заявили: строительство ведется законно.

Осенью форосцы начали замечать на территории парка много тяжелой техники. Позже на деревьях появились номерки. Что и кто строит местные не знали. Никаких общественных слушаний по этому поводу не проводилось. С октября форосцы пытаются добиться ответов. В санатории «Форос» им заявили, что все делается в рамках реконструкции зданий здравницы.

С 2016 года санаторием Форос обладает Федерация профсоюзов Татарстана. Строительство на территории парка ведет предприятие «Татинвестгражданпроект». Указанная цель — строительство детского оздоровительного комплекса под названием «Ак Барс».

Федерации профсоюзов Татарстана санаторий продали с аукциона. Цена ‒ менее чем полтора миллиарда рублей. Председатель Федерации Татьяна Водопьянова заявляла тогда, что профсоюзы стали скорее оператором покупки, а за ней стоят большие кампании, крупнейшая из них ‒ «Татнефть».

Российское издание РБК, ссылаясь на собственный источник, близкий к правительству Татарстана, в 2016 году писало, что такая схема покупки санатория была выбрана, чтобы обойти европейские санкции. «Татнефть» официально отрицает свою причастность к покупке санатория и застройке парка.

Жители Фороса после нескольких месяцев безуспешной борьбы за сохранение парка даже записали обращение к президенту РФ Владимиру Путину, в котором пожаловались, что на месте деревьев в парке строят заборы, а местных жителей «никто не слышит».

Обращение жителей Фороса к Владимиру Путину никак не повлияло на темпы уничтожения парка.