С 8 марта в Брюсселе часть полицейских будет осуществлять патрулирование в гражданской одежде с целью противодействия сексизму и домогательствам на улице.

Об этом спикер полиции Оливье Слёссе рассказал брюссельскому информагентству Belga, пишет hromadske.

По его словам, сначала патрульные в гражданском будут наблюдать за районами возле остановок общественного транспорта и составлять протоколы, если обнаружат нарушения:

«То, как женщины чувствуют себя в общественных местах — одна из ключевых идей нашего плана».

Оливье Сльоссе объясняет, что притязания в отношении женщин — распространенное явление, но о нем они редко сообщают. «Даже если найти злоумышленника, то это его слово против нее. Поэтому наше присутствие на месте необходимо для выяснения обстоятельств», — добавляет он.

Сейчас к патрулированию будут привлечены два полицейских в штатском. Они еженедельно будут осуществлять наблюдение за различными общественными местами, где могут произойти случаи домогательств. Начнут с общественных остановок: как говорит Оливье Сльоссе, именно там полиция Брюсселя чаще всего фиксировала такие инциденты.

Напомним, цифровая энциклопедия «Википедия» запускает кодекс поведения — Universal Code of Conduct. Он призван сформировать унифицированные правила поведения, как для сотрудников, так и для пользователей. Кодекс также будет противостоять домагательствам.