Цифровая энциклопедия «Википедия» запускает кодекс поведения - Universal Code of Conduct. Он призван сформировать унифицированные правила поведения, как для сотрудников, так и для пользователей. Кодекс также будет противостоять домагательствам.

Об этом пишет The Verge.

В разработке проекта участвовали 1500 волонтеров со всего мира. Он намеренно сделан коротким и легко понятным для пользователя с любой точки земного шара. Объем кодекса не превышает 1600 слов.

В общих чертах, новый сборник этики разбит на две категории: правильное поведение, которое ожидается от пользователей, редакторов и сотрудников «Википедии». И неприемлимое поведение, которое компания будет строго запрещать.

Нормы хорошего поведения подразумевают взаимное уважение к друг другу, участие в конструктивном редактировании и уважение личного пространства других участников проекта. Кодекс также поощряет пользователей помогать друг другу в проектах и обучать новых редакторов.

С другой стороны, кодекс поведения прямо запрещает оскорбления, сексуальные домогательства, угрожающие высказывания или подтасованные аргументы - наряду с «любым поведением, направленным в первую очередь на запугивание, возмущение или расстройство человека. Аналогичным образом запрещается злоупотребление властью, вандализм, разжигание ненависти и «преднамеренное введение предвзятого, ложного, неточного или неприемлемого содержания» в Wikipedia.

Новый Универсальный кодекс поведения - это лишь первая часть усилий компании по определению поощряемого и неприемлемого поведения в «Википедии». «Википедия» уже работает над вторым этапом Универсального кодекса поведения, который определит, как местные и региональные проекты «Википедии» будут обеспечивать соблюдение новых требований и любых последствий для тех, кто нарушает эти правила. Но компания все еще находится на начальной стадии - эта часть проекта, вероятно, не будет завершена до конца 2021 года.

Напомним, Фонд «Викимедиа» обнародовал традиционную подборку самых популярных статей английской «Википедии» за год.