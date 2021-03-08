8 марта в 16:56 на пункт связи 19 государственной пожарно-спасательной части поступило сообщение о пожаре на территории автомобильной стоянки по Одесскому шоссе в Николаевском районе.

Об этом сообщают в пресс-службе ГУ ГСЧС в Николаевской области.

К месту вызова были направлены дежурные караулы 19, 2, 1 частей и очередная смена оперативно-координационного центра.

По прибытию было установлено, что площадь пожара составляет около 100 кв. м, и в результате горения возникло плотное задымление.

Оперативными действиями пожарных удалось обуздать пожар и ликвидировать его в 18:08. Всего к тушению привлечены четыре единицы техники и 14 человек ГСЧС. Также на месте работали сотрудники полиции.

Ранее сообщалось, что на одном из предприятий Николаева из-за обогревателя выгорело здание.