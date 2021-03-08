Виктор Лукашенко

Международный олимпийский комитет рассмотрел результаты выборов главы Национального олимпийского комитета Беларуси.

Об этом говорится на сайте МОК.

Отмечается, что Национальным олимпийским комитетом Беларуси не было выполнено решение МОК от 7 декабря 2020 года об отстранении старого руководства, которое «не обеспечило надлежащую защиту белорусских спортсменов от политической дискриминации внутри страны».

МОК не признал избрание главой НОК Виктора Лукашенко — старшего сына Александра Лукашенко.

Его избрали главой НОК 26 февраля после того, как МОК запретил Александру Лукашенко возглавлять организацию и участвовать во всех мероприятиях комитета, включая Олимпийские игры.

Также МОК не признал избрание Дмитрия Баскова на пост члена исполнительного комитета НОК Беларуси.

«Не признавать избрание г-на Виктора Лукашенко новым президентом НОК Беларуси и избрание г-на Дмитрия Баскова членом Исполнительного совета НОК и сохранять их исключение из всех мероприятий и мероприятий МОК, включая Олимпийские игры. МОК будет поддерживать связь с НОК и другими членами вновь избранного Исполнительного комитета через Генерального секретаря НОК», — говорится в решении МОК.

Как пишет Белта, 26 февраля Виктор Лукашенко был избран президентом белорусского Национального олимпийского комитета. В связи с этим он покинул должность помощника президента.

Ранее сообщалось, что президент Беларуси Александр Лукашенко присвоил звание генерал-майора своему старшему сыну Виктору.