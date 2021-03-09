Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что четыре российские онлайн-платформы распространяли дезинформацию о вакцинах, одобренных в США. Они делали это под управлением разведслужб России.
Нед Прайс сделал это заявление во время брифинга, пишет РБК-Украина.
Он прокомментировал публикацию The Wall Street Journal (WSJ) о дезинформации по вакцинам со стороны России.
— Определены четыре российские онлайн-платформы, которые работали под управлением разведслужб и распространяли дезинформацию о вакцинах... Очевидно, что Россия прибегает к своим старым уловкам, и распространение дезинформации о вакцинах, которые, как мы знаем, спасают людям жизни, может ставить людей под угрозу, — сказал Нед Прайс.
Ранее стало известно, что вакцины от коронавируса разработки Sinovac и AstraZeneca эффективны против бразильского штамма коронавируса. И это обнадеживающие данные для Бразилии и всего мира.
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Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что четыре российские онлайн-платформы распространяли дезинформацию о вакцинах, одобренных в США. Они делали это под управлением разведслужб России.
Нед Прайс сделал это заявление во время брифинга, пишет РБК-Украина.
Он прокомментировал публикацию The Wall Street Journal (WSJ) о дезинформации по вакцинам со стороны России.
— Определены четыре российские онлайн-платформы, которые работали под управлением разведслужб и распространяли дезинформацию о вакцинах... Очевидно, что Россия прибегает к своим старым уловкам, и распространение дезинформации о вакцинах, которые, как мы знаем, спасают людям жизни, может ставить людей под угрозу, — сказал Нед Прайс.
Ранее стало известно, что вакцины от коронавируса разработки Sinovac и AstraZeneca эффективны против бразильского штамма коронавируса. И это обнадеживающие данные для Бразилии и всего мира.