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Вакцины от коронавируса разработки Sinovac и AstraZeneca эффективны против бразильского штамма коронавируса. И это обнадеживающие данные для Бразилии и всего мира.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на исследования, проведенные в Бразилии.
Детали касательно эффективности обоих препаратов не раскрываются. Отмечается лишь, что это результаты исследований предварительные.
В случае с исследованием эффективности вакцины Sinovac, ученые использовали кровь пациентов, привитых китайской вакциной. Этот препарат является основным в рамках кампании вакцинации в Бразилии.
В течение последних недель существовали опасения касательно эффективности вакцин против мутированных видов коронавируса. Различные исследования подтвердили эффективность вакцин против британского штамма, который распространяется в Европе. В случае со штаммом из Южной Африки известно, что препараты действительно менее эффективны.
Напомним, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что выступает за отказ компаний-разработчиков вакцин против коронавируса от патентов на препараты.
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Вакцины от коронавируса разработки Sinovac и AstraZeneca эффективны против бразильского штамма коронавируса. И это обнадеживающие данные для Бразилии и всего мира.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на исследования, проведенные в Бразилии.
Детали касательно эффективности обоих препаратов не раскрываются. Отмечается лишь, что это результаты исследований предварительные.
В случае с исследованием эффективности вакцины Sinovac, ученые использовали кровь пациентов, привитых китайской вакциной. Этот препарат является основным в рамках кампании вакцинации в Бразилии.
В течение последних недель существовали опасения касательно эффективности вакцин против мутированных видов коронавируса. Различные исследования подтвердили эффективность вакцин против британского штамма, который распространяется в Европе. В случае со штаммом из Южной Африки известно, что препараты действительно менее эффективны.
Напомним, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что выступает за отказ компаний-разработчиков вакцин против коронавируса от патентов на препараты.