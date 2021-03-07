Об этом пишет The Guardian.

Так, Тедрос Аданом Гебреисус подчеркнул, что обычные правила ведения бизнеса, которые защищают прибыль производителей вакцин, должны быть отменены, если это необходимо для обеспечения вакцинации всех против коронавируса.

— Мы переживаем исключительный момент в истории и должны принять вызов. Гибкие условия регулирования торговли существуют для чрезвычайных ситуаций, — отметил глава ВОЗ.

Чиновник считает, что глобальная пандемия, которая «заставила общество пойти на карантин и нанесла столько вреда бизнесу», является такой чрезвычайной ситуацией.

По мнению Тедроса Аданома Гебреисуса, отказ от патентов поможет фармацевтическим компаниям разработать более дешевые вакцины. Однако, как говорит чиновник, это не значит, что производители не получат компенсацию за свои препараты.

— Временный отказ от патентов не означает, что новаторы потерпят потери. Как во время кризиса с или на войне, компаниям будут платить роялти за продукцию, которую они производят, — сказал Тедрос Аданом Гебреисус.

Однако The Guardian отмечает, что фармацевтические компании и власти США и ряда стран Европы категорически против отказа от патентов — с компенсацией или без нее. Они считают, что сокращение прибыли компаний является препятствием для инноваций.

Напомним, Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что коммерческого рынка вакцин от коронавируса в Украине не стоит ждать до лета-осени этого года. По его словам, этот прогноз основывается на переговорах с разработчиками COVID-вакцин.