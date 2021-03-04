Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что коммерческого рынка вакцин от коронавируса в Украине не стоит ждать до лета-осени этого года. По его словам, этот прогноз основывается на переговорах с разработчиками COVID-вакцин.

Об этом шла речь в эфире программы «Право на владу», пишет РБК-Украина.

Как пояснил министр, производителям вакцин от коронавируса просто не хватает мощностей для производства препаратов еще и для коммерческого рынка.

— Что касается коммерческого рынка вакцин. Я убежден, исходя из переговоров с производителями, что раньше лета-осени это гарантированно не появится... Исходя из переговоров производителей, у них до конца года законтрактовано с правительствами. В мире не хватает мощностей для производства вакцин, — сказал Максим Степанов.

В то же время Степанов добавил, что в случае, если какая-то компания захочет завести на украинский коммерческий рынок COVID-вакцину, то Минздрав быстро проведет все нужные процедуры.

— Если компания хочет завести, она завозит официально через лабораторное подтверждение. Мы гарантируем, что быстро это сделаем, если кто-то захочет завести (вакцину - ред.) на рынок Украины, — заявил Максим Степанов.

Ранее сообщалось, что поставки китайской вакцины от коронавируса компании Sinovac в Украину могут задержаться.