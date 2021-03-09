В том, что телефонные переговоры президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена пока не состоялись, нет никакого негатива.

Об этом заявила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель в интервью главному редактору интернет-издания «Гордон» Алесе Бацман, пишет Новое время.

Она считает, что лидеры двух стран не поговорили по телефону, поскольку американский президент еще не успел сформировать полностью свою администрацию.

— Почему-то никто не обращает внимания на то, что Джо Байден не составил свою администрацию. То есть там даже не было многих людей, с которыми можно было связаться, — сказала Юлия Мендель.

Мендель подчеркнула, что уже связалась с пресс-службой Белого дома.

— Я, например, с пресс-службой связалась. Я сказала «мы здесь». «Очень хорошо, что связались, давайте оставаться на связи». Но, если там половина людей не назначена, — уточнила Юлия Мендель.

По словам Мендель, контакты между президентами Украины и США «происходят постоянно на определенном уровне».

—…И нет в этом абсолютно никакого негатива. Я думаю, очень скоро будет ситуация, когда мы поймем, что с США у нас все налажено. Действительно, ведется очень большая работа между дипломатами и разными службами. Был обмен письмами президентов. И были довольно четкие месседжи, которые показали, что происходит, — сказала Юлия Мендель.

Также Юлия Мендель подчеркнула, что для общения Зеленского с Байденом нужно подготовить «платформу».

— Поговорить, это хорошо. А чтобы было действие, к этому нужно подготовить платформу, — уточнила Юлия Мендель.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский считает, что Джо Байден пригласит его на встречу в Белый дом.