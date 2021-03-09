Власти страны-лидера по COVID-вакцинации, Израиля, не планируют одобрять препарат индийского производства Covishield, в связи с чем у Украины могут возникнуть проблемы с взаимным признанием паспортов вакцинации.

Об этом заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнейчук в эфире телеканала «Украина 24», пишет Корреспондент.

По словам дипломата, первые переговоры с израильской стороной по этому вопросу состоялись накануне, однако они не увенчались успехом.

— Сегодня (8 марта,— прим.) как раз были переговоры относительно взаимного признания так называемых паспортов вакцинации. У нас с этим пока проблемы, поскольку те вакцины, которые применяются украинским правительством, Израиль пока не собирается одобрять,— сообщил Евгений Корнийчук.

Дипломат напомнил, что в Израиле высокий уровень COVID-вакцинации. Жителям страны предлагают препараты Pfizer/BioNTech и Moderna.

При этом Евгений Корнейчук уточнил, что работа двух стран над проблемой о взаимном признании паспортов вакцинации для туристических путешествий продолжается и решение будет принято в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что вакцины от коронавируса разработки Sinovac и AstraZeneca эффективны против бразильского штамма коронавируса. И это обнадеживающие данные для Бразилии и всего мира.