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С начала вакцинации от коронавируса в Украине привили 19 118 человек, при этом зафиксировано 185 сообщений о побочных действиях, однако речь ни в одном случае не шла о тяжелых последствиях.
Об этом на брифинге 9 марта сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает LB.ua.
Министр отметил, что Минздрав фиксирует любые сообщения о побочных эффектах после вакцинации, от покраснения кожи до повышения температуры.
— Никаких тяжелых последствий после почти 20 000 прививок в Украине не зафиксировано, — заявил Максим Степанов.
Глава Минздрава также добавил, что только в одном случае вакцинированному понадобился присмотр врачей, чтобы «перестраховаться».
— У пациента была повышенная температура, через два дня она стала нормальной — и человек вернулся к обычной жизни, — отметил министр.
По его словам, побочные эффекты после вакцинации — повышение температуры, усталость, головная боль — могут наблюдаться около суток.
Ранее Максим Степанов заявил, что в Николаевской области, а также Закарпатской, Винницкой и Львовской областях могут ввести усиленный карантин «красной зоны» из-за увеличения случаев заболевания коронавирусом.
С начала вакцинации от коронавируса в Украине привили 19 118 человек, при этом зафиксировано 185 сообщений о побочных действиях, однако речь ни в одном случае не шла о тяжелых последствиях.
Об этом на брифинге 9 марта сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает LB.ua.
Министр отметил, что Минздрав фиксирует любые сообщения о побочных эффектах после вакцинации, от покраснения кожи до повышения температуры.
— Никаких тяжелых последствий после почти 20 000 прививок в Украине не зафиксировано, — заявил Максим Степанов.
Глава Минздрава также добавил, что только в одном случае вакцинированному понадобился присмотр врачей, чтобы «перестраховаться».
— У пациента была повышенная температура, через два дня она стала нормальной — и человек вернулся к обычной жизни, — отметил министр.
По его словам, побочные эффекты после вакцинации — повышение температуры, усталость, головная боль — могут наблюдаться около суток.
Ранее Максим Степанов заявил, что в Николаевской области, а также Закарпатской, Винницкой и Львовской областях могут ввести усиленный карантин «красной зоны» из-за увеличения случаев заболевания коронавирусом.