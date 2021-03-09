С начала вакцинации от коронавируса в Украине привили 19 118 человек, при этом зафиксировано 185 сообщений о побочных действиях, однако речь ни в одном случае не шла о тяжелых последствиях.

Об этом на брифинге 9 марта сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает LB.ua.

Министр отметил, что Минздрав фиксирует любые сообщения о побочных эффектах после вакцинации, от покраснения кожи до повышения температуры.

— Никаких тяжелых последствий после почти 20 000 прививок в Украине не зафиксировано, — заявил Максим Степанов.

Глава Минздрава также добавил, что только в одном случае вакцинированному понадобился присмотр врачей, чтобы «перестраховаться».

— У пациента была повышенная температура, через два дня она стала нормальной — и человек вернулся к обычной жизни, — отметил министр.

По его словам, побочные эффекты после вакцинации — повышение температуры, усталость, головная боль — могут наблюдаться около суток.

Ранее Максим Степанов заявил, что в Николаевской области, а также Закарпатской, Винницкой и Львовской областях могут ввести усиленный карантин «красной зоны» из-за увеличения случаев заболевания коронавирусом.