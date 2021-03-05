В Николаевской области, а также Закарпатской, Винницкой и Львовской областях могут ввести усиленный карантин «красной зоны» из-за увеличения случаев заболевания коронавирусом.

Об этом 4 марта в прямом эфире ток-шоу «Право на власть» на телеканале «1+1» сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

— Что у нас вызывает еще беспокойство, особенно по уровню госпитализации? Это Винницкая область. Я сегодня там был и мог воочию посмотреть. У нас есть беспокойство в Николаевской области. Львовская область — там по-другому показатель, который находится в «оранжевом» уровне. В то же самое время по загрузке коек с кислородом наибольший показатель - в Закарпатской области (65%). Думаю, что отправлю кого-то из заместителей на инспекцию в Закарпатскую область. По динамике она ближе к тому, чтобы зайти в «красный» уровень эпидбезопасности, — сказал Максим Степанов.

Как сообщалось, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине началась третья волна коронавируса. Он также сообщил, что если большинство областей страны окажутся в красной зоне карантина, правительство будет вынуждено ввести локдаун.

Напомним, неделю назад аналитики отнесли Николаевщину к зоне высокого риска вспышки COVID.