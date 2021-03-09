Республиканцы в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США обратились к госсекретарю Энтони Блинкену с призывом ввести дополнительные санкции против организаций, связанных со строительством газопровода «Северного потока-2».

Как сообщает Европейская правда, письмо республиканцев опубликовано на сайте комитета.

— Мы глубоко обеспокоены тем, что решительные заявления администрации по трубопроводу не сопровождаются столь же решительными действиями... Недавнее решение администрации наложить санкции только на российское трубоукладочное судно «Фортуна» и его владельца, КВТ-РУС, которые уже были определены предыдущей администрацией, является символом этого несоответствия, которое вызывает беспокойство, — говорится в письме.

Республиканцы считают, что это несоответствие можно объяснить только «желанием оставить место для закулисной сделки с Германией».

— Любая сделка, которая не помешает завершению «Северного потока-2», будет ошибочной. Более того, если администрация Байдена согласится на сделку с Германией, которая откажется от обязательных санкций Конгресса в обмен на неопределенные обязательства обеспечить транзит украинского газа или обещание инвестировать в европейскую энергетическую инфраструктуру, это не только подорвет интересы безопасности США и Европы, но также является вызовом конституционной прерогативе Конгресса, — говорится в письме.

Республиканцы заявили, что настоятельно рекомендуют Госдепа представить Конгрессу новые санкции, как только станет доступна необходимая информация, а не ждать до 17 мая, когда закончится текущий 90-дневный отчетный период.

Ранее сообщалось, что правительство Германии и парламентские фракции правящей коалиции рассматривают четыре варианта ситуации с газопроводом «Северного потока-2» на фоне угроз санкций со стороны США.

По крайней мере 18 европейских компаний прекратили свое участие в проектах «Северного потока-2» или находятся в процессе выхода из него из-за угрозы санкций США.

Ранее сообщалось, что правительство Германии рассматривает возможность создания механизма приостановки работы газопровода «Северный поток-2». Это будет возможно в случае угроз России сократить поставки газа через Украину.