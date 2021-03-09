Об этом он заявил на брифинге.

Министр, который и отвечает за кампанию по вакцинации населения, отметил, что от ее начала 24 февраля первую прививку сделали всего 19 тысяч 118 человек.

— Меня не устраивают эти цифры, я ставил другую задачу по темпам вакцинации. До конца предыдущей недели мы должны были выйти на 10 тысяч человек в сутки и увеличивать это количество. Мы вышли чуть больше чем на 2-3 тысячи в сутки, — сказал Максим Степанов.

Поэтому убеждает, что 9 марта состоится селекторное совещание с руководителями облгосадминистраций, руководством Офиса президента и директоратом департаментов здравоохранения, которые координируют вакцинацию на местах.

Также в Минздраве сообщили, что в список ожидания на вакцинацию по состоянию на 9 марта записались уже более 190 тысяч украинцев.

Напмоним, в течение 8 марта в Украине первую прививку против коронавируса получили еще 1 171 человек. Больше всего в Донецкой области — там укололи 294 дозы вакцины. Всего в Украине с начала кампании по вакцинации первую прививку сделали уже 19 118 человек. Вторую дозу еще не получил никто.