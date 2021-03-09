Рассказывая о бюджете Николаева 2021 года городской голова Александр Сенкевич называл этот год «годом выживания», отметив, что в городе в этом году не планируют никаких крупных инфраструктурных проектов.

Об этом Александр Сенкевич рассказал в программе «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

— Сегодня очень большое количество депутатов хочет сказать: «Мы же обещали», но забывают, что были прошлые депутаты, которые тоже обещали и кое-что уже начато, нужно это закончить, сделать. Конечно же, новые депутаты не смогут сделать за год то, что понаобещали всем своим избирателям. Там (в бюджете, - прим.) нет никаких сакраментальных объектов, новых площадей или каких-то выдающихся объектов. Там исключительно те объекты, которые нужно ремонтировать. У нас плохой год, очень плохой год. Это год выживания. Поэтому, заниматься каким-то новыми прожектами или выделением денег на какие-то крупные инфраструктурные проекты мы не можем. Нужно сохранить то, что у нас есть, - сказал Александр Сенкевич.

Ранее сообщалось, что в Николаевском городском совете изучают возможность взять кредит в банке для ремонта дорог в городе в связи с нехваткой бюджетных средств на эти цели.