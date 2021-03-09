На Южно-Украинской атомной электростанции 10 марта пройдет очередная плановая проверка оборудования системы оповещения с включением электросирен.

Об этом сообщили в пресс-службе АЭС.

Сообщается, что в соответствии со специально-разработанной программой персонал цеха диспетчерского и технологического управления выполнения такие проверки ежемесячно. Их основная цель — определение работоспособности системы оповещения.

По состоянию на 9 марта в работе находятся первый и второй энергоблоки ЮУАЭС, на третьем блоке продолжается плановый ремонт. Ташлыкская ГАЭС и Александровская ГЭС работают по диспетчерскому графику.

Ранее сообщалось, что в центре Николаева из-за аварийных работ отключат водоснабжение.