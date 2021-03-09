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В центре Николаева, во вторник, 9 марта из-за аварийно-ремонтных работ будет приостановлено водоснабжение.
Об этом сообщает пресс-служба коммунального предприятия «Николаевводоканал» на своей странице в социальной сети Faceook.
Сообщается, что аварийны работы будут проводятся по улице Шевченко, 2А. В связи с этим водоснабжение будет отсутсвовать до 16.00 по следующим адресам:
Напомим, с 1 января 2021 года тариф на водоснабжение и водоотведение в Николаеве вырастет более чем на 25% и составит 32,29 гривен за кубометр воды.
Пока еще действующий тариф на воду установили в феврале. Сейчас горожане платят 25,788 гривен за кубометр воды.
Ранее сообщалось, что правительство продлило действие специальных обязанностей на рынке электрической энергии до 31 марта 2021 года, однако с 1 января отменило льготные 100 кВт-ч для бытовых потребителей.
Мэр Александр Сенкевич объяснил увеличение тарифа на водоснабжение и водоотведение в Николаеве повышением минимальной зарплаты и тарифа на электроэнергию.
В центре Николаева, во вторник, 9 марта из-за аварийно-ремонтных работ будет приостановлено водоснабжение.
Об этом сообщает пресс-служба коммунального предприятия «Николаевводоканал» на своей странице в социальной сети Faceook.
Сообщается, что аварийны работы будут проводятся по улице Шевченко, 2А. В связи с этим водоснабжение будет отсутсвовать до 16.00 по следующим адресам:
Напомим, с 1 января 2021 года тариф на водоснабжение и водоотведение в Николаеве вырастет более чем на 25% и составит 32,29 гривен за кубометр воды.
Пока еще действующий тариф на воду установили в феврале. Сейчас горожане платят 25,788 гривен за кубометр воды.
Ранее сообщалось, что правительство продлило действие специальных обязанностей на рынке электрической энергии до 31 марта 2021 года, однако с 1 января отменило льготные 100 кВт-ч для бытовых потребителей.
Мэр Александр Сенкевич объяснил увеличение тарифа на водоснабжение и водоотведение в Николаеве повышением минимальной зарплаты и тарифа на электроэнергию.