В центре Николаева, во вторник, 9 марта из-за аварийно-ремонтных работ будет приостановлено водоснабжение.

Об этом сообщает пресс-служба коммунального предприятия «Николаевводоканал» на своей странице в социальной сети Faceook.

Сообщается, что аварийны работы будут проводятся по улице Шевченко, 2А. В связи с этим водоснабжение будет отсутсвовать до 16.00 по следующим адресам:

улица Адмирала Макарова — улица Никольская;

улица Артиллерийская — улица Никольская.

Напомим, с 1 января 2021 года тариф на водоснабжение и водоотведение в Николаеве вырастет более чем на 25% и составит 32,29 гривен за кубометр воды.

Пока еще действующий тариф на воду установили в феврале. Сейчас горожане платят 25,788 гривен за кубометр воды.