Несмотря на «красную зону» адаптивного карантина, Черновцы завтра возобновят работу крупнейшего рынка. В частности, речь идет о непродовольственных секторах Калиновского рынка.

Об этом заявил мэр города Роман Кличук на акции протеста местных предпринимателей, пишет РБК-Украина.

По его словам, на прошлой неделе мэрия просила разъяснить, распространяются ли ограничения «красной зоны» на рынки смешанного типа.

— Поскольку от области мы не получили разъяснений, завтра, 10 марта, Калиновский рынок будет открыт, - отметил Роман Кличук.

Отметим, сегодня около 50 представителей малого бизнеса устроили пикет под стенами городского совета с требованием ослабить карантинные ограничения.

Напомним, что Министерство здравоохранения Украины обновило показатели регионов относительно ситуации с коронавирусом. Николаевская область оказалась в оранжевой зоне.