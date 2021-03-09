Введение локдауна во Львове из-за осложнения эпидемиологической ситуации вполне возможно.

Об этом во время утреннего эфира на радио «Люкс FM» заявил городской голова Львова Андрей Садовый, передает прес-служба Львовского горсовета.

— По локдауну, думаю, что он вполне возможен. Сейчас локдаун есть на Франковщине, Закарпатье, Черновицкой области. Также похожая ситуация есть в мире: Эстония пошла на локдаун, в некоторых странах уже нет где лечить больных. Волна вируса постепенно заполняет Львовщину, - сказал Андрей Садовый.

Он добавил, что власть сейчас находится на пороге «очень непростых решений».

— Но верю, что мы со всем справимся, - сказал мэр Львова.

Андрей Садовый отметил, что, по словам медиков, текущая волна коронавируса является очень агрессивной, ведь ежедневно в больницы поступает около 30 новых пациентов.

— Сейчас ситуация достаточно тревожная, поэтому будем вынуждены принимать достаточно непростые решения, - отметил глава города.

Напомним, что несмотря на «красную зону» адаптивного карантина, Черновцы завтра возобновят работу крупнейшего рынка. В частности, речь идет о непродовольственных секторах Калиновского рынка.