Государственная экологическая инспекция (ГЭИ) нашла масштабную свалку на территории одного из предприятий в Тернопольской области. Чтобы ее обнаружить, пришлось обратиться в Государственное космическое агентство.

Об этом сообщила пресс-служба Госэкоинспекции.

В частности, в ГЭИ обратились по поводу возможной незаконной свалки на территории предприятия «Эко-Лидер Т». Поскольку предприятие по этому адресу не осуществляет никакой деятельности, проверку провести не удалось. Чтобы выявить нарушения, ГЭИ обратилась в Государственное космическое агентство с просьбой предоставить спутниковые снимки этого участка в ретроспективе.

На полученных фото заметили увеличение свалки на этом участке с 5 до 9,1 гектара в течение 2018-2020 годов.

— Размер убытков от засорения земельных ресурсов предварительно составляет почти 80 миллионов гривен. После проведения проверки объекта инспекция рассчитает точную сумму ущерба, - отметил глава ГЭИ Андрей Малёваный.

Госэкоинспекция направила письмо в Службу безопасности Украины об открытии уголовного производства. Также ГЭИ готовит обращение об аннулировании разрешений, выданных предприятию «Эко-Лидер Т», ведь по своему юридическому адресу оно не осуществляет никакой деятельности.

Ранее НикВести писали, что жители Николаева жалуются на свалки из куч бытового мусора в центре города.