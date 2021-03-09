Ограждение, которое в прошлом году установили вокруг недостроя на улице 3-я Слободская в Николаеве, почти полностью разрушили.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Известно, что забор вокруг недостроя по адресу улица 3-я Слободская, 49/10 установили весной 2020 года.

Напомним, в декабре 2020 года планово-бюджетная комиссия горсовета Николаева согласовала проект решения сессии о передаче недостроя на 3 Слободской в собственность Черноморского национального университета имени Петра Могилы.

Кроме того, еще в июне 2016 года ректор ЧНУ имени Петра Могилы Леонид Клименко говорил о готовности построить университетскую клинику на базе недостроенного объекта на 3-й Слободской.

Тогда глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко обратился к городской власти с предложением бесплатно передать недострой университету для размещения в нем медицинского центра и больницы. Ректор Леонид Клименко и студенты Могилянки несколько раз выступали на сессии Николаевского городского совета с просьбой передать на баланс вуза здание недостроенной поликлиники на 3-й Слободской.

Однако, в ноябре 2019 года Леонид Клименко попросил депутатов согласовать вопрос передачи в государственную собственность «Николаевского областного клинического госпиталя ветеранов войны», чтобы обустроить там клинику, в которой смогут учиться будущие врачи.

После этого Леонид Клименко сказал, что не даст согласия на передачу «Трудовых резервов» области, если Николаевский облсовет не согласует передачу областного клинического госпиталя ветеранов войны по улице Киевской, 1 в государственную собственность.

При этом, в ноябре 2019 года бывший глава облгосадминистрации Александр Стадник поддержал создание университетской клиники на базе областного госпиталя ветеранов войны.

12 июня 2020 года на сессии облсовета депутаты согласовали передачу университету здания детской инфекционной больницы. Мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что ЧНУ имени Петра Могилы по-прежнему планирует принять в собственность недострой на 3 Слободской и сделать из него университетскую клинику.