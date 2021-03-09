Мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что бюджет города не позволяет отремонтировать все городские дороги.

Об этом городской голова рассказал в эфире программы «Как в Украине эффективно управлять городами. Днепр, Николаев, Львов на связи» во вторник, 9 марта, пишут НикВести.

— По освещению сейчас не могу сказать точно, но десятки тысяч лам заменили на LED-освещение и продолжаем эту программу. В этом году у нас также выделяется большое количество средств. Вы знаете, площадь Николаева очень большая, она почти 260 квадратных километров. Мы, по данным Википедии, на 100 квадратных километров больше, чем Одесса, но бюджет у нас очень маленький. Если взять наш бюджет развития, то без кредитных средств он где-то 503 миллиона гривен. Это очень маленькая сумма денег, учитывая, что Николаев — это портовый город и мы тратим большую сумму денег на восстановление инфраструктуры, которая касается не только дорог, но и того, что под ними, - сказал Александр Сенкевич.

Ранее НикВести писали, что из бюджета Николаева в 2020 году потратили 92,6 миллионов гривен на ремонт дорог в городе, а в 2021 году на ремонт городских дорог планируют потратить 106 миллионов 542 тысячи гривен. В частности, на текущий ремонт дорог — 39 миллионов 149 тысяч гривен, а на капитальный — 67 миллионов 393 тысячи гривен.