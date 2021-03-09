Беларусь и Российская Федерация проведут десантные маневры, военнослужащие будут попеременно переходить с территории одной страны в другую.

Об этом сообщает Radio Poland.

Маневры начнутся в понедельник 9 марта, а закончатся 27 марта. Российская сторона выделила для этих целей полигон Поливно в Ульяновской области, а Беларусь подготовила для российских солдат полигон возле Минска.

На территории РФ в военных учениях возьмут участие 400 российских солдат и 80 белорусских десантников, на территории Беларуси соотношение поменяется: 400 белорусских коммандос и 80 россиян.

В учениях задействуют 100 единиц тяжелой военной техники.

Напомним, эстонская Служба внешней разведки опубликовала годовой отчет, в котором говорится о росте вероятности нападения российских войск на Украину и страны Балтии через территорию Беларуси.