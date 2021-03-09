Правительство расширило перечень услуг, которыми можно воспользоваться с помощью приложения «Дія». Теперь через приложение украинцы смогут получать в «Укрпочте» почтовые переводы и посылки с наложенным платежом на сумму от 5 тысяч гривен.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, пишет hromadske.

Так, раньше для получения отправлений нужны были бумажные копии документов, удостоверяющих личность. Теперь достаточно иметь электронные документы в смартфоне. Чтобы получить посылку, необходимо:

предоставить номер штрихового кода ID-карты или паспорта в приложении;

подтвердить передачу электронных копий с «Дії», которые оператор «Укрпочты» сразу же просканирует.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров пояснил, что приложение генерирует индивидуальный штрихкод для документа, который считывают сканером в отделении при вручении отправления: «Поэтому все необходимые данные «Дія» автоматически передает в систему «Укрпочты» во время приема или выплаты переводов, получения посылок».

Напомним, что 16 февраля 2021 года Верховная Рада Украины приняла закон №2695, которым цифровые документы в «Дія» приравниваются к бумажным аналогам.