16 февраля 2021 года Верховная Рада Украины приняла закон №2695, которым цифровые документы в «Дія» приравниваются к бумажным аналогам.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

Речь об электронных водительских правах, автоцивилке и свидетельстве о регистрации транспортного средства, которые появились в приложении в 2020 году.

«Теперь водитель может показать электронное водительское удостоверение, электронное свидетельство о регистрации транспортного средства и договор обязательного страхования (ОСАГО) полицейскому для удостоверения своей личности и права на вождение», – сообщили в Минцифры..

В министерстве добавили, что закон вступит в силу после его опубликования. Ранее юридическая сила этих документов определялась постановлением Кабинета министров Украины.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что недавно парламент в первом чтении рассмотрел законопроект, которым предлагается приравнять цифровые паспорта в сервисе «Дія» к бумажным. После принятия этого закона Украина станет первой страной в мире, где юридическая сила цифровых паспортов будет признана на законодательном уровне.

Ранее юридическая сила этих документов определялась соответствующим постановлением Кабмина в качестве эксперимента, однако законодательно это не прописывалось.

Напомним, 4 февраля Верховная Рада также приняла в первом чтении законопроект №4355, которым разрешается использование электронных паспортов наравне с бумажными.