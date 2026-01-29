У Миколаєві 30 січня прогнозують дощ із мокрим снігом, ожеледицю та туман
18:00, 29 січня, 2026
У п’ятницю, 30 січня, попри незначне потепління у Миколаївській області очікується дощ із мокрим снігом, ожеледиця та туман.
Про це повідомили в Миколаївському обласному гідрометцентрі.
Вітер буде північно-східний, зі швидкістю 9–14 м/с. Температура повітря в області протягом доби коливатиметься в межах +1…+6 °C.
У Миколаєві синоптики прогнозують температуру повітря від +4 до +6 °C тепла.
Нагадаємо, у коментарі для «МикВісті» синоптики обласного гідрометцентру наголосили, що незабаром на Миколаївщину очікує незначне потепління, проте під кінець тижня температура знову опуститься до мінусової позначки.
Про те, коли ж миколаївцям очікувати на потепління читайте у статті «МикВісті»: «Холодно й слизько: як уберегти себе під час відключень світла та тепла у Миколаєві»
