У Миколаєві 30 січня прогнозують дощ із мокрим снігом, ожеледицю та туман

Прогноз погоди на Миколаївщині 19-25 січня. Фото: МикВістіМиколаїв. Фото: МикВісті

У п’ятницю, 30 січня, попри незначне потепління у Миколаївській області очікується дощ із мокрим снігом, ожеледиця та туман.

Про це повідомили в Миколаївському обласному гідрометцентрі.

Вітер буде північно-східний, зі швидкістю 9–14 м/с. Температура повітря в області протягом доби коливатиметься в межах +1…+6 °C.

У Миколаєві синоптики прогнозують температуру повітря від +4 до +6 °C тепла.

Нагадаємо, у коментарі для «МикВісті» синоптики обласного гідрометцентру наголосили, що незабаром на Миколаївщину очікує незначне потепління, проте під кінець тижня температура знову опуститься до мінусової позначки.

Про те, коли ж миколаївцям очікувати на потепління читайте у статті «МикВісті»: «Холодно й слизько: як уберегти себе під час відключень світла та тепла у Миколаєві»

