 Графік відключень світла на 30 січня на Миколаївщині

  • четвер

    29 січня, 2026

  • 4.8°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 29 січня , 2026 четвер

  • Миколаїв • 4.8° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Якими будуть вимкнення електрики 30 січня на Миколаївщині: оприлюднили попередні графіки

Відключення світла, Фото: «МикВісті»Відключення світла, Фото: МикВісті

У Миколаєві та по області 30 січня очікуються планові відключення електроенергії.

Про це повідомили в «Миколаївобленерго».

Погодинні графіки діятимуть з 00:00 до 23:59.

У розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:

  • 1.1. 00:00 – 06:00; 08:00 – 14:00; 16:00 – 22:00

Всього: 18 годин

  • 1.2. 00:00 – 01:00; 04:00 – 10:00; 12:00 – 18:00; 20:00 – 00:00

Всього: 17 годин

  • 2.1. 02:00 – 08:00; 10:00 – 16:00; 18:00 – 00:00

Всього: 18 годин

  • 2.2. 00:00 – 02:00; 04:00 – 10:00; 12:00 – 18:00; 20:00 – 00:00

Всього: 18 годин

  • 3.1. 03:00 – 08:00; 10:00 – 16:00; 18:00 – 00:00

Всього: 17 годин

  • 3.2. 00:00 – 03:00; 06:00 – 12:00; 14:00 – 20:00; 22:00 – 00:00

Всього: 17 годин

  • 4.1. 00:00 – 04:00; 06:00 – 12:00; 14:00 – 20:00; 23:00 – 00:00

Всього: 17 годин

  • 4.2. 00:00 – 04:00; 07:00 – 12:00; 14:00 – 20:00; 22:00 – 00:00

Всього: 17 годин

  • 5.1. 02:00 – 08:00; 10:00 – 16:00; 18:00 – 23:00

Всього: 17 годин

  • 5.2. 00:00 – 05:00; 08:00 – 14:00; 16:00 – 22:00

Всього: 17 годин

  • 6.1. 00:00 – 02:00; 05:00 – 10:00; 12:00 – 18:00; 20:00 – 00:00

Всього: 17 годин

  • 6.2. 01:00 – 06:00; 08:00 – 14:00; 16:00 – 22:00

Всього: 17 годин

Нагадаємо, раніше очільника Миколаївської ОВА Віталій Кім пообіцяв, що в області найближчим часом може зрости кількість електроенергії в мережі завдяки когенерації.

Останні новини про: Миколаїв

Трагедія у Миколаєві: чоловік кілька тижнів жив із тілом убитої ним дружини, а потім вчинив самогубство
У Миколаєві найближчими днями можуть бути перебої у роботі електротранспорту
У Миколаєві 30 січня прогнозують дощ із мокрим снігом, ожеледицю та туман
Реклама
Читайте також:
новини
Мер Вознесенська був за кермом сам під час смертельної ДТП, госпіталізації не потребував, — прокуратура

Аліса Мелік-Адамян
новини
«Догляду немає за ним», — депутат Степанець звинуватив посадовців у занедбаному стані скейт-парку на Херсонському шосе

Даріна Мельничук
новини
Миколаїв не братиме кредит на модернізацію очисних без державних гарантій, бо у міста немає грошей, — Сєнкевич

Юлія Бойченко
новини
Сєнкевич поїде в Київ з презентацією, навіщо Миколаєву ₴1,1 млрд субвенції

Аліна Квітко
новини
Злочинність зросла, але нижча за середню по країні: прокуратура прозвітувала про кримінальну ситуацію на Миколаївщині

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Миколаїв

У Миколаєві 30 січня прогнозують дощ із мокрим снігом, ожеледицю та туман
У Миколаєві найближчими днями можуть бути перебої у роботі електротранспорту
Трагедія у Миколаєві: чоловік кілька тижнів жив із тілом убитої ним дружини, а потім вчинив самогубство

Мер Вознесенська був за кермом сам під час смертельної ДТП, госпіталізації не потребував, — прокуратура

Сєнкевич поїде в Київ з презентацією, навіщо Миколаєву ₴1,1 млрд субвенції

3 години тому

Головне сьогодні