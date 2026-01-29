Якими будуть вимкнення електрики 30 січня на Миколаївщині: оприлюднили попередні графіки
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Ірина Олехнович
-
•
-
20:05, 29 січня, 2026
-
У Миколаєві та по області 30 січня очікуються планові відключення електроенергії.
Про це повідомили в «Миколаївобленерго».
Погодинні графіки діятимуть з 00:00 до 23:59.
У розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:
- 1.1. 00:00 – 06:00; 08:00 – 14:00; 16:00 – 22:00
Всього: 18 годин
- 1.2. 00:00 – 01:00; 04:00 – 10:00; 12:00 – 18:00; 20:00 – 00:00
Всього: 17 годин
- 2.1. 02:00 – 08:00; 10:00 – 16:00; 18:00 – 00:00
Всього: 18 годин
- 2.2. 00:00 – 02:00; 04:00 – 10:00; 12:00 – 18:00; 20:00 – 00:00
Всього: 18 годин
- 3.1. 03:00 – 08:00; 10:00 – 16:00; 18:00 – 00:00
Всього: 17 годин
- 3.2. 00:00 – 03:00; 06:00 – 12:00; 14:00 – 20:00; 22:00 – 00:00
Всього: 17 годин
- 4.1. 00:00 – 04:00; 06:00 – 12:00; 14:00 – 20:00; 23:00 – 00:00
Всього: 17 годин
- 4.2. 00:00 – 04:00; 07:00 – 12:00; 14:00 – 20:00; 22:00 – 00:00
Всього: 17 годин
- 5.1. 02:00 – 08:00; 10:00 – 16:00; 18:00 – 23:00
Всього: 17 годин
- 5.2. 00:00 – 05:00; 08:00 – 14:00; 16:00 – 22:00
Всього: 17 годин
- 6.1. 00:00 – 02:00; 05:00 – 10:00; 12:00 – 18:00; 20:00 – 00:00
Всього: 17 годин
- 6.2. 01:00 – 06:00; 08:00 – 14:00; 16:00 – 22:00
Всього: 17 годин
Нагадаємо, раніше очільника Миколаївської ОВА Віталій Кім пообіцяв, що в області найближчим часом може зрости кількість електроенергії в мережі завдяки когенерації.
Останні новини про: Миколаїв
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.