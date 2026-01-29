Якими будуть вимкнення електрики 30 січня на Миколаївщині: оприлюднили попередні графіки

Відключення світла, Фото: МикВісті

У Миколаєві та по області 30 січня очікуються планові відключення електроенергії.

Про це повідомили в «Миколаївобленерго».

Погодинні графіки діятимуть з 00:00 до 23:59.

У розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:

1.1. 00:00 – 06:00; 08:00 – 14:00; 16:00 – 22:00

Всього: 18 годин

1.2. 00:00 – 01:00; 04:00 – 10:00; 12:00 – 18:00; 20:00 – 00:00

Всього: 17 годин

2.1. 02:00 – 08:00; 10:00 – 16:00; 18:00 – 00:00

Всього: 18 годин

2.2. 00:00 – 02:00; 04:00 – 10:00; 12:00 – 18:00; 20:00 – 00:00

Всього: 18 годин

3.1. 03:00 – 08:00; 10:00 – 16:00; 18:00 – 00:00

Всього: 17 годин

3.2. 00:00 – 03:00; 06:00 – 12:00; 14:00 – 20:00; 22:00 – 00:00

Всього: 17 годин

4.1. 00:00 – 04:00; 06:00 – 12:00; 14:00 – 20:00; 23:00 – 00:00

Всього: 17 годин

4.2. 00:00 – 04:00; 07:00 – 12:00; 14:00 – 20:00; 22:00 – 00:00

Всього: 17 годин

5.1. 02:00 – 08:00; 10:00 – 16:00; 18:00 – 23:00

Всього: 17 годин

5.2. 00:00 – 05:00; 08:00 – 14:00; 16:00 – 22:00

Всього: 17 годин

6.1. 00:00 – 02:00; 05:00 – 10:00; 12:00 – 18:00; 20:00 – 00:00

Всього: 17 годин

6.2. 01:00 – 06:00; 08:00 – 14:00; 16:00 – 22:00

Всього: 17 годин

Нагадаємо, раніше очільника Миколаївської ОВА Віталій Кім пообіцяв, що в області найближчим часом може зрости кількість електроенергії в мережі завдяки когенерації.