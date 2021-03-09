Украинский телеведущий и политик Сергей Притула заявил, что не будет ведущим второго сезона шоу «Где логика» на «Новом канале» из-за российских владельцев формата этой программы.

Об этом Сергей Притула написал на своей странице в Facebook.

Он отметил, что именно сегодня, 9 марта, в эфире «Нового канала» состоится премьера этого шоу. Первый сезон из 15 выпусков телеканал снимал вместе с Сергеем Притулой в ноябре.

— Первый и последний с моим участием в нем в качестве ведущего. Как и обещал, в случае, если информация о конечных бенефициарах формата с российскими паспортами подтвердится — ноги моей в этом шоу больше не будет. Так вот, не будет. Спасибо за внимание, — написал телеведущий.

Напомним, решением партии Сергей Притула перестал состоять в политсовете «Голоса», но остается членом партии.