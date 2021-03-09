Европейский союз предложит проект COVID-паспортов для зарубежных поездок уже на следующей неделе. Ожидается, что их будут выдавать не только тем, кто вакцинировался одобренными в ЕС препаратами.

Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на Bloomberg.

Сообщается, что так называемый COVID Card или «цифровой зеленый сертификат» будет состоять из трех документов. В них будет указана информация о вакцинации, результаты теста на COVID-19 и данные о том, излечился ли человек от болезни.

Паспорт будет выдаваться тем, кто привился одобренными в ЕС вакцинами, а также тем, кто вакцинировался препаратом, который получил разрешение на экстренное применение в отдельных странах. Например, Венгрия уже начала вакцинацию населения вакцинами, произведенными в России и Китае.

В то же время подчеркивается, что проект постановления Еврокомиссии еще может измениться.

Как сообщалось ранее, представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что ВОЗ все еще не рекомендует странам вводить COVID-паспорта. В то же время организация готова предоставить консультации странам по содержанию таких документов.